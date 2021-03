SuperEnalotto, in Sicilia vincita fortunata da 81 mila euro

SuperEnalotto, vincita fortunata in Sicilia, dove una combinazione fortunata di numeri ha fruttato ben 81mila euro.

Vincita fortunata in Sicilia, dove un’estrazione del SuperEnalotto ha fatto conquistare un bel bottino. È successo a Milazzo, in provincia di Messina.

Lo scorso weekend sono stati vinti 81.814,99 euro grazie a una combinazione vincente. La sequenza dei numeri che ha portato alla vittoria è la seguente: 16, 19, 41, 72, 78, 82 Jolly 70, SuperStar 46.

Chi è stato baciato dalla fortuna ha giocato questi numeri in un tabacchi di Milazzo, in via Chinicò 1.