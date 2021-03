Catania, navetta Amt per raggiungere l’hub vaccini: gli orari

Catania inaugura domani la navetta che dal centro storico permetterà di raggiungere l'hub vaccinale di San Giuseppe La Rena. Corse e orari.

Catania accelera sui vaccini e punta a una maggiore organizzazione per collegare la popolazione all’hub vaccinale di San Giuseppe La Rena. Asp Catania e Amt, infatti, collaborano per l’attivazione di una linea diretta da piazza Borsellino (ex piazza Alcalà) all’ex mercato ortofrutticolo. Le corse verranno inaugurate domani, 25 marzo.

La navetta sarà in servizio dalle 8 alle 19:40, orario dell’ultima corsa. La partenza è prevista dal capolinea di piazza Borsellino. Dopodiché la corsa è diretta, senza fermate intermedie, in via Forcile, dove effettuerà l’unica fermata. Questo servizio si aggiungerà al tragitto della linea 524, che rimarrà regolarmente attiva con lo stesso numero di vetture e le consuete corse.

Il servizio avrà una frequenza di 35 minuti, fermo restando il compito dell’addetto all’esercizio presente al capolinea di gestire al meglio la funzionalità della navetta in base all’affluenza delle persone che si devono sottoporre al vaccino.