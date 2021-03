Coronavirus Sicilia, a Catania 100 nuovi positivi: il bollettino di oggi

Diffuso il nuovo bollettino del Ministero della Salute: oggi in Sicilia, oltre 600 nuovi casi. Di seguito, tutti i dati.

Nel corso delle ultime 24 ore, in Sicilia sono stati registrati 666 nuovi casi di Coronavirus: i tamponi processati ammontano a 15.977. I nuovi decessi, invece, sono 21: con queste ultime, sale a quota 4.451 il numero totale di vittime nell’Isola dall’inizio della pandemia.

Secondo quest’ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute, poi, si contano anche 219 nuovi guariti.

Per quanto riguarda i ricoverati, sono 783 quelli in regime ordinario (+32 nelle ultime 24 ore) mentre in terapia intensiva si trovano attualmente 123 pazienti (due in meno rispetto al dato diffuso dal bollettino di ieri).

Di seguito, i dati per provincia: