“Vado a vivere in Sicilia”: star di Hollywood racconta la sua casa 1 euro

La Sicilia in onda su RealTime: Lorraine Bracco racconta la sua avventura sull'Isola, a partire dalla ristrutturazione della casa comprata ad 1 euro.

La Sicilia torna nuovamente protagonista in TV. Stavolta è il turno di un programma televisivo, My Big Italian Adventure, tradotta in italiano con “Vado a vivere in Sicilia – La mia casa a 1 euro”, con conduttrice e protagonista l’attrice statunitense di origini italiane Lorraine Bracco. L’attrice, nota per i suoi ruoli in Quei Bravi Ragazzi di Martin Scorsese, ne I Soprano e in Rizzoli & Isles, ha aderito infatti al programma “Case a 1 euro”, proposto dal comune di Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento.

Dopo aver contribuito con la cifra simbolica all’acquisto della casa, la Bracco ne ha poi finanziato la ristrutturazione, andando nel frattempo alla scoperta delle sue radici siciliane: sarà questo il soggetto del programma televisivo, in onda il prossimo 20 marzo alle 21.25 su RealTime (canale 31 del digitale terrestre) e Home&Garden Italia (canale 56 del digitale terrestre), e sponsorizzato da Discovery Channel, che ha già trasmesso il format negli Stati Uniti.

Grande la soddisfazione del sindaco di Sambuca di Sicilia Leo Ciaccio, che ha visto in poco tempo il comune riempirsi di statunitensi e cittadini europei, tutti attratti dal programma “Case a 1 euro”, ridando vita alla città agrigentina, trasformandola in “un vero e proprio melting pot, una piccola comunità internazionale”. Nuovo obiettivo del sindaco e del suo vice, Giuseppe Cacioppo, è ora reiterare il programma, con un piccolo rialzo del prezzo: “Case a 2 euro”.