“Case a 1 euro” in Sicilia: ecco dove comprarle

Sapete che in Sicilia è possibile comprare case a solo 1 euro grazie ad un originale progetto? Ecco dove.

“Case a 1 euro” è un progetto che mira a contrastare l’abbandono di alcune aree. Come?

I proprietari di immobili privati in disuso o fatiscenti che partecipano all’iniziativa possono disfarsene vendendoli al prezzo simbolico di 1 euro. Spetterà, poi, ai fortunati acquirenti occuparsi della ristrutturazione delle case, seguendo i criteri definiti da un apposito bando comunale. Molti saranno lieti sapere che anche la Sicilia conta numerosi comuni aderenti all’iniziativa.

Dove acquistare case a 1 euro in Sicilia

Interessati a comprare una casa in alcune zone mozzafiato dell’Isola?Recentemente si è aggiunta alla lista, già lunga, Augusta, in provincia di Siracusa.

Non mancano, tuttavia, i comuni della provincia di Agrigento: sul sito ufficiale di “Case a 1 euro” si menziona, per esempio, il comune di Sambuca di Sicilia, che fa parte del territorio della Valle del Belice e Racalmuto.

Accanto a questi, Bivona, la cui origine risale al tempo della dominazione arabo-normanna, e Cammarata, nel cuore del Parco Regionale dei Monti Sicani.

L’iniziativa coinvolge, poi, anche la provincia di Palermo: in particolare, è possibile far proprie abitazioni del comune di Gangi,“Borgo più bello d’Italia nel 2014”. Al contrario, attualmente il progetto “Case a 1 euro” è sospeso a Termini Imerese per carenza di immobili.

Aderiscono, infine, Regalbuto, nell’Ennese; Salemi, nei pressi di Trapani; Mussomeli, in provincia di Caltanisetta, e Saponara, nel Messinese.