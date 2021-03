Coronavirus Sicilia, a Catania 74 nuovi casi: il bollettino di oggi

Diffuso dal Ministero della Salute l'ultimo bollettino: di seguito nuovi ed attuali positivi al Covid-19, oltre che ulteriori vittime, ricoveri e guariti in Sicilia.

In questo lunedì 15 marzo, i nuovi casi di Covid-19 registrati nel corso delle ultime 24 ore sono stati in tutto 523 (a fronte di 21.455 tamponi processati). Ieri erano 613.

Si contano, inoltre, 14 nuove vittime, una in più rispetto alla giornata precedente: complessivamente, i decessi in Sicilia per Coronavirus dall’inizio della pandemia sono 4.358.

Attualmente sono ricoverate in ospedale 825 persone (ieri erano 791), delle quali 107 in terapia intensiva (7 in più rispetto a ieri) e 718 in area medica (27 in più di ieri).

I nuovi guariti nell’Isola ammontano a 76. Il numero degli attuali positivi in Sicilia sale a 14.756: di queste, 13.931 si trovano in isolamento domiciliare.

I dati per provincia: