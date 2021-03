Cambio ora: quando scatterà e cosa serve fare

Cambio ora: in questi giorni ci si chiede, come ogni anno, quando e come occorrerà spostare le lancette di alcuni orologi. Di seguito, tutte le indicazioni.

Cambio ora: il momento del passaggio dall’ora solare a quella legale si avvicina ma davvero sappiamo perfettamente come comportarci quando arriverà? Di seguito tutte le informazioni utili.

Quando cambia l’ora?

In cosa consiste, nello specifico, il cambio ora? Tra sabato 27 e domenica 28 marzo 2021 ed alle 2.00 del mattino avverrà il passaggio dall’ora solare, attualmente in vigore, a quella legale. Per l’occasione, sarà necessario spostare in avanti di un’ora le lancette, ma solo negli orologi analogici. Per i dispositivi con connessione Internet (come pc e smartphone), invece, non sarà necessario procedere manualmente.

Gli italiani, certo, dovranno rinunciare ad un’ora di sonno ma, in compenso, grazie al cambio ora legale guadagneranno sessanta minuti di luce. Quest’ultimo dettaglio, non migliorerà soltanto l’umore di molti ma avrà anche ricadute di carattere ambientale ed economico:si posticiperà, per esempio, l’accensione delle luci artificiali e, di conseguenza, si risparmierà anche sulle bollette.

Ora legale Italia

L’abolizione dell’ora legale rappresenta da tempo un motivo di dibattito. Se in Francia la maggior parte dei cittadini vorrebbe tenere per sempre l’ora legale che “regala” sessanta minuti di luce naturale in più, le nazioni del Nord Europa preferirebbero mantenere in pianta stabile l’ora solare.

Secondo le ultime indiscrezioni, per l’Italia quest’anno non sarà l’ultimo in cui scatterà il cambio ora: verrà mantenuto, almeno per ora, il doppio orario.

Di fatto, il precedente governo italiano (quello comunemente noto come “Conte bis”) avrebbe depositato a Bruxelles una richiesta formale per mantenere intatta la situazione attuale, senza variazioni. Non avendo presentato modifiche al documento, tutto dovrebbe rimane inalterato e gli italiani continueranno a mantenere inalterato il “rito del cambio ora”.

Ma perché le decisioni variano con gli Stati? L’Unione Europea ha abolito l’obbligo per i vari Paesi membri di passare da un’ora all’altra: dunque, per i prossimi due anni, ogni Paese sarà libero di scegliere se mantenere l’ora solare o meno.