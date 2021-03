Vaccino anti-Covid, Locatelli: “Una sola dose per chi ha già contratto il virus”

Franco Locatelli fornisce un'importante nuova informazione in merito al vaccino anti-Covid: l'uomo ha informato che chi ha già contratto il virus riceverà una sola dose. In arrivo la circolare.

Ieri, durante una conferenza stampa a Palazzo Chigi nella quale è stato illustrato anche il nuovo Dpcm , Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità ha reso noto che chi ha già contratto il Coronavirus riceverà solamente una dose del vaccino. Costituiscono un’eccezione gli immunodepressi.

“Per quanto riguarda i soggetti che sono stati già infettati in passato da Sars-Covid, domani verrà diffusa una circolare del dipartimento generale della prevenzione del ministero della Salute, – ha spiegato Locatelli – per la quale c’è stato un parere sia dell’Aifa sia del Css, in cui per i soggetti già infettati ci sarà una sola dose di vaccino in quanto l’infezione svolge di fatto un ruolo di ‘priming’. Questo con la sola eccezione dei soggetti immunodepressi”.

Attesa, dunque, per oggi, la circolare ufficiale. In merito alle innumerevoli varianti arrivate in Italia, Locatelli spiega che “se si dovesse contrarre il virus anche in seguito al vaccino, esso sarebbe in forma lieve senza particolari gravità”.