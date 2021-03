CALCIO CATANIA – Dove vedere il derby col Palermo in diretta

Calcio Catania e Palermo Calcio si affronteranno stasera per un derby siciliano che nel capoluogo etneo mancava da 8 anni. Dove vedere la gara in diretta e in streaming.

Sono passati otto anni dall’ultimo derby tra Calcio Catania e Palermo. La lega è diversa, entrambe le siciliane giocano in Serie C e non ci saranno tifosi sugli spalti. Ma l’attesa tra le due tifoserie è la stessa di sempre e sale di ora in ora. La partita si giocherà stasera al Massimino, entrambe le compagini sono già in città e stanno rifinendo gli ultimi dettagli prima di scendere in campo, mentre mancano ormai poche ore al fischio di inizio.

Catania-Palermo: dove vedere la diretta

La gara sarà trasmessa in diretta streaming a partire dalle 20:30 su Eleven Sports, la piattaforma che si è aggiudicata l’esclusiva sulla Serie C. Non ci sarà, come avvenuto per altre partite, la diretta su Rai Sport, mentre il servizio gratuito di Eleven Sports per la trasmissione delle partite su Facebook e YouTube è stato sospeso. Per seguire la partita, quindi, è necessario un abbonamento sul portale del servizio di streaming o sul canale YouTube di Eleven Sports.

In alternativa, è possibile seguire la partita anche su Sky, acquistando il match in pay per view al prezzo di 4,99€ e sintonizzandosi sul canale 257 della piattaforma Sky o su Sky Go. Stessa modalità ma prezzo più basso per LIVENow: in questo caso, Catania-Palermo è disponibile in streaming e in diretta al prezzo di 2,99€.

Calcio Catania e Palermo Calcio: la situazione in classifica

Il Calcio Catania arriva al match di stasera con una posizione di classifica nettamente migliore rispetto a quella del Palermo. I rossazzurri sono quinti in classifica, a quattro lunghezze di distanza dal Catanzaro. Compagine catanese, però, che ultimamente è affetta dalla “pareggite”: viene infatti da tre pareggi consecutivi, mentre l’ultima vittoria risale al 13 febbraio, quando il Catania si è imposto per 1-0 sul Francavilla.

D’altro canto, il Palermo viene da due sconfitte di fila e naviga in acque meno rosee. Con 33 punti, si trova all’undicesimo posto in classifica, a -7 dal Calcio Catania. Si vedrà se il cambio d’allenatore dei rosanero riuscirà a imprimere una svolta già da stasera, anche se, in circostanze come il derby, la classifica e la forma fisica quasi non contano.