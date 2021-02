Vaccino anti-Covid, al via prenotazioni anche per docenti sotto i 55 anni: come fare

Buone notizie in merito alla campagna di vaccinazione anti-Covid in Sicilia: adesso anche il personale scolastico sotto i 55 anni può effettuare la prenotazione.

In Sicilia, adesso, anche alcuni docenti potranno effettuare l’apposita prenotazione e ricevere la propria dose di vaccino anti-Covid. Questa notizia giunge poco dopo quella, altrettanto importante, delle nuove date per la prenotazione effettuata dagli over 80.

Di fatto, si esplicita che da oggi, 25 febbraio, la piattaforma gestita da Poste e già utilizzata per gli over80, sarà dedicata alla prenotazione dei vaccini per il personale scolastico, docente e non, sotto i 55 anni.

Come prenotare?

La procedura riservata a questi docenti non varia rispetto a quella già effettuata da molti over 80 residenti in Sicilia. Chi appartiene alla categoria interessata dovrà accedere alla piattaforma della struttura commissariale nazionale e gestita da Poste Italiane (www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it) o mediante il portale siciliacoronavirus.it.

Esistono, tuttavia, altre opzioni: chiunque lo preferisse, potrebbe fissare un appuntamento anche attraverso il call center dedicato (telefonando al numero verde 800.00.99.66) attivo da lunedì al venerdì e dalle 9 alle 18. Inoltre, va ricordato che da sole poche ore è possibile prenotare anche tramite il nuovo canale costituito dai portalettere di Poste Italiane.

Secondo le ultime indiscrezioni, nei prossimi giorni, il servizio verrà esteso al restante personale dell’intero mondo scolastico, ovvero a chi lavora all’interno di asili comunali, scuole regionali, enti Oif, scuole paritarie, fino alla classe 1956 compresa.