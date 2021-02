Vaccino anti-Covid, in Sicilia nuove date per le prenotazioni degli over 80

In Sicilia disponibili le nuove date, relative al mese di aprile, per la prenotazione delle vaccinazioni anti-Covid riservate agli over 80.

Messe a disposizione, in tutti i centri siciliani, le nuove date per la prenotazione delle vaccinazioni riservate agli over 80.

Queste, relative al mese di aprile, sono a disposizione grazie alla conferma delle previsioni di consegna delle dosi Pfizer/Biontech da parte della Struttura commissariale nazionale e agli accantonamenti che l’assessorato alla Salute della Regione Siciliana ha programmato fin dall’inizio della campagna vaccinale.

Nel frattempo a Palermo, sono già state effettuate complessivamente 804 vaccinazioni nella struttura inaugurata, la Fiera del Mediterraneo, dato mai registrato dall’Asp in un giorno in un solo Presidio. Nelle 60 postazioni distribuite in 5 corridoi autonomi in base alla tipologia di vaccino, sono state oggi somministrate 504 dosi di Pfizer-Biontech ad anziani e personale sanitario, mentre 300 di Astra Zeneca alle forze dell’ordine.

Come prenotarsi

Le procedure necessarie alla prenotazione, al contrario, non variano. I cittadini con età pari o superiore ad 80 anni, compresa tutta la classe 1941, possono utilizzare l’apposita piattaforma. Si ricorda che la prenotazione può essere eseguita anche dai familiari o assistenti: sarà necessario, tuttavia, essere in possesso del codice fiscale e la tessera sanitaria della persona che intende vaccinarsi.