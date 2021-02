Coronavirus, in Sicilia 613 nuovi casi: il bollettino di oggi

Gli ultimi dati relativi alla diffusione del Covid-19 in Sicilia, estrapolati dall'ultimo bollettino del Ministero della Salute.

Sono 613 i nuovi positivi registrati nel corso delle ultime 24 ore in Sicilia: sono stati eseguiti 25.187 tamponi. Si tratta di un numero di contagi superiori rispetto a quello indicato dal bollettino di ieri (542 a fronte di 26.640 tamponi processati).

Il tasso di positività raggiunge, così, il 2,43% (ieri era del 2%). Secondo quanto trapelato dall’ultimo bollettino del Ministero della Salute, le nuove vittime in Sicilia sono 15.

Oggi sono state dimesse dagli ospedali siciliani 17 persone mentre una in più è ricoverata in terapia intensiva.

Gli attuali positivi all’interno dell’Isola ammontano a 27.026 persone (di cui 799 ricoverate in ospedale, 131 in terapia intensiva e 26.096 in isolamento domiciliare) mentre i complessivi guariti salgono a 11.908 (oggi 1.262 in più).

I nuovi positivi sono così suddivisi:

Palermo: + 214 casi;

Catania: + 99;

Messina: +69;

Trapani: +12;

Siracusa: +75;

Ragusa: +41:

Caltanissetta: +27;

Agrigento: +64;

Enna: +12;

E in Italia?

Sono 19.886 i nuovi casi da Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Si registrano ulteriori 308 decessi.