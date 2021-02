Etna continua a dare spettacolo: grande nube di fumo nel cielo [FOTO]

L'Etna regala ancora uno dei suoi spettacoli: a causa dell'attività eruttiva, che continua a manifestarsi dalle 7.55 di stamattina, una grande nube avvolge i cieli di Catania.

L’Etna continua a destare stupore con le sue eruzioni. Dopo le suggestive immagini di questi giorni, anche oggi ha manifestato la sua attività con un’eruzione a partire dalle 7.55. Continua a dare spettacolo “A’ Muntagna” – così come sono soliti chiamarla i catanesi – dalla quale fuori esce una grossa nube.

L’attività è stata localizzata al di sotto del Cratere Sud-Est, come comunicato ufficialmente dall’INGV, che come sempre monitora il Vulcano.



“L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che è in corso un’attività di fontana di lava che produce una nube eruttiva che si disperde in atmosfera in direzione sud. La colata comunicata precedentemente è alimentata. L’ampiezza media del tremore vulcanico ha raggiunto valori elevati con tendenza ad ulteriore incremento. La sorgente del tremore permane localizzata al di sotto del Cratere di SE, alla profondità di circa 2700m sopra il livello del mare. Anche l’attività infrasonica mostra valori elevati del tasso di accadimento ed energia dei transienti infrasonici, con tendenza all’incremento”.