Catania, bombole per l’ossigeno scadute in una Guardia medica: la scoperta dei Nas

I Nas hanno effettuato diversi controlli in Guardie Mediche di tutta Italia: emerse irregolarità anche a Catania.

Più controlli per le Guardie mediche di tutta Italia: è quanto voluto dal Ministro della Salute su tutto il territorio nazionale. Grazie alle indagini effettuate dai Nas, sono emerse diverse irregolarità: farmaci e dispositivi medici scaduti o di scarsa qualità, strutture non adeguate dal punto di vista igienico e sanitario, nonché carenti in materia di attrezzature tecnologiche, organizzative e strutturali.

L’articolato sistema di controlli ha coinvolto anche il capoluogo etneo.

A Catania, i Nas hanno potuto constatare la presenza di quattro bombole per l’ossigeno medicinale scadute di validità e destinate all’impiego nelle apparecchiature d’emergenza a disposizione del presidio sanitario. Il coordinatore-medico responsabile è stato denunciato, anche per carenze strutturali e impiantistiche, che sono state adesso segnalate alle autorità sanitarie di competenza.