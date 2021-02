Festa di Sant’Agata 2021: devoti si raccolgono in piazza Duomo [VIDEO]

Nonostante il divieto di stazionare in Piazza Duomo, alcuni cittadini hanno comunque deciso di riunirsi per atti di preghiera e devozione.

La festa di Sant’Agata 2021 arriva sicuramente in una fase storica particolare, in cui i festeggiamenti – a prescindere dalla devozione – hanno un diverso sapore. Per ovvie ragioni di sicurezza, le autorità siciliane, malgrado l’importanza attribuita alla festa, hanno optato per delle celebrazioni a porte chiuse, dando ai fedeli la possibilità di assistere alle funzioni a distanza attraverso una diretta streaming, proprio per consentire ai devoti di sentirsi parte della festa, se pur in questa modalità in consueta.

Eppure, nonostante i divieti vigenti illustrati dal sindaco Salvo Pogliese – tra i quali il divieto di stazionamento in Piazza Duomo nei giorni clou della festa – nella serata di ieri un ampio gruppo di devoti si è comunque recato al Duomo per la preghiera, creando un assembramento.