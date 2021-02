L’attrice Susan Sarandon e le sue origini siciliane: “Mangio come i siciliani”

Anche l'attrice americana Susan Sarandon si unisce alla lista di coloro i quali hanno origini siciliane. Il Premio Oscar del 1996 si è raccontata ieri sera nel programma TV condotto da Fabio Fazio in onda su Rai3, dove ha spiegato i legami che intrattiene con l'Isola.

Susan Sarandon, la famosa attrice statunitense premio Oscar nel 1996, ha origini siciliane. Lo ha raccontato lei stessa ieri sera a Che Tempo Che Fa, il programma che va in onda la domenica su Rai3, intervistata da Fabio Fazio.

L’attrice ha il nonno originario di Ragusa e per questo, ha detto, torna spesso in Sicilia quando è possibile. “In effetti – ha spiegato Susan Sarandon – sono siciliana da parte del papà, la nonna invece veniva da fuori Firenze”. L’attrice premio Oscar si è detta amante del cibo nostrano e anche in grado di parlare un poco la nostra lingua: “Mi piace il cibo siciliano, mangio come i siciliani. Tra l’altro riuscivo a dire qualcosa in italiano, però non lo parlo da tanto tempo e l’ho dimenticato, dovrei tornare e rimanere per un po’ di tempo perché mi verrebbero in mente nuovamente delle cose anche un po’ in siciliano“.

Sarandon si è detta anche amareggiata per non poter raggiungere il nostro Paese a causa delle restrizioni che da oltre un anno limitano i viaggi.