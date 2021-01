Covid-19, in Sicilia 38 nuove vittime: +1.278 positivi

Il bollettino diffuso quotidianamente (e da ormai numerosi mesi) riporta il numero di nuovi contagi, decessi e guariti: ecco i dati di oggi relativi alla Sicilia.

Appena reso pubblico il nuovo bollettino del Ministero della Salute. Oggi la Sicilia risulta essere la regione con più contagi in Italia: va precisato, tuttavia, che il numero di tamponi effettuati è molto più alto rispetto a quello registrato dalle altre aree della Penisola.

La Sicilia conta nuovi 1.278 nuovi positivi, a fronte di 39.776 tamponi processati, tra molecolari e test rapidi. La percentuale di positività è dunque del 3,21%.

All’interno dell’Isola al momento vi sono dunque 46.885 positivi (45.236 dei quali in isolamento domiciliare).

Le nuove vittime sono 38. Salgono di 19 unità i ricoveri in regime ordinario, mentre diminuiscono di 3 unità quelli in Terapia Intensiva (205 in totale).

I dati per provincia

Catania: +362 nuovi casi ;

; Palermo: +428;

Messina: + 201;

Trapani: + 35;

Siracusa: +126;

Ragusa: 7.651 +18;

Caltanissetta: +61;

Agrigento: +7;

Enna: +40;

E in Italia?

Scende il totale di nuovi casi in Italia: oggi sono 8.824, contro i 12.545 di ieri. I nuovi decessi ammontano, poi, a 377.