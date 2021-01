CALCIO CATANIA – Ufficiale: Joe Tacopina firma il preliminare per l’acquisto

Alle 18.30 la firma sul contratto preliminare di Joe Tacopina, in vista del closing di febbraio, per l'acquisto del Calcio Catania.

Ulteriore pagina di storia quella scritta quest’oggi all’interno delle mura di Torre del Grifo, con la firma del preliminare da parte di Joe Tacopina.

Dopo il miracolo effettuato dalla Sigi lo scorso luglio, per il salvataggio della storica matricola 11700, un altro passo importante avverrà questo pomeriggio con la firma della cordata americana, in vista del closing previsto per il mese di febbraio.

Dopo una lunga mediazione tra le parti, con accordi, nuovi debiti all’ordine del giorno, tira e molla vari, finalmente la firma del preliminare è stata ufficializzata dagli interessati.

Nel giorno del compleanno del Presidentissimo Cav. Angelo Massimino, con il nipote Enrico nel pieno interesse della trattativa, sembra quasi un’assurda coincidenza la firma del preliminare per il passaggio del Calcio Catania a stelle e strisce.

A sancire la firma anche il messaggio dell’avvocato Giovanni Ferraù, attraverso un messaggio postato sulla propria pagina Facebook: “Le promesse si mantengono, SEMPRE. Benvenuto Joe. 11700… la Storia continua, più bella che mai. Grazie a SIGI Grazie Joe. “Il Catania sopra di tutto” “.