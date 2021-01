Meteo Catania, temperature in calo e piogge nel weekend: le previsioni

Meteo Catania: si prevede un weekend particolarmente rigido con temperature basse e piogge diffuse. Le temperature caleranno già da domani: le previsioni.

Meteo Catania: temperature in calo e piogge in arrivo. Sono queste le prospettive che il prossimo weekend ci presenta. La causa sarebbe da ricercare nello spostamento dell’alta pressione verso nord che determinerebbe l’arrivo di correnti molto fredde. A risentirne sarà quindi, non solo la città di Catania, ma in generale il meteo Sicilia che soffrirà dell’aumento dei venti di Maestrale. Le regioni del Sud Italia sono particolarmente interessate dal rinforzo dei venti e delle mareggiate.

Meteo Catania: le previsioni per i prossimi giorni

Il cielo rimarrà sereno per tutta la giornata di oggi e di domani, nonostante il calo delle temperature sia già cominciato a partire dalla giornata di oggi. Domani, giovedì 14 gennaio, le temperature si aggireranno tra gli 8 e i 17 gradi. Il sole si alternerà a un cielo nuvoloso, ma le piogge faranno capolino sulla città e su tutta la provincia. Nella giornata di venerdì 15 gennaio, le piogge cominceranno a partire dalla mattinata. Secondo quanto riportato da 3bMeteo, quest’ultime si intensificheranno dalle ore 18 fino a raggiungere 1,5 mm tra le ore 22 e le ore 23.

Il calo delle temperature si farà più importante nelle giornate di sabato e domenica. Per quanto riguarda la giornata di sabato 16 gennaio, la temperatura massima si fermerà a 11 gradi, mentre le piogge interesseranno il territorio per tutta la giornata. Le ore più critiche, secondo 3BMeteo, saranno le 6 del mattino dove si raggiungeranno i 5mm, le 7 e le 9. Le piogge diminuiranno sono nel tardo pomeriggio, a partire dalle ore 19. Per quanto riguarda, invece, la giornata di domenica 17 gennaio, le piogge si fermeranno, lasciando spazio a un cielo prevalentemente nuvoloso. Le temperature, tuttavia, continueranno a scendere: si registrerà una minima di 4 gradi.

Maltempo e temperature particolarmente basse dovrebbero continuare anche nei primi giorni della prossima settimana e, in particolare, interesseranno la giornata di lunedì.