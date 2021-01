Sidra, oggi interruzione del servizio idrico a Catania: le zone interessate

Durante la giornata di oggi il servizio idrico sarà sospeso a causa dei lavori di manutenzione dell'impianto Sidra. Maggiori informazioni sulle zone interessate.

Per tutta la giornata di oggi 12 gennaio 2020, la Sidra, società che si occupa del servizio idrico nel catanese, eseguirà dei lavori di manutenzione straordinaria su più tratti dell’antico canale che rifornisce la città e alcuni paesi limitrofi.

Per questo motivo l’erogazione dell’acqua sarà sospesa per tutto il giorno in più zone. Il servizio idrico sarà riattivato nella serata di oggi e tornerà alla normalità già da domani. La Sidra ha attivato il servizio di “emergenza e pronto intervento idrico” durante tutta la durata dei lavori, che sarà possibile chiedere telefonando ai seguenti numeri verdi attivi 24h: 800-901755 e 800-650640.

Le vie e i quartieri interessati sono i seguenti, ma potrebbero verificarsi dei disservizi anche nelle vicinanze: