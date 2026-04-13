Sidra informa che lunedì 13/04/2026, a causa della sospensione della fornitura di energia elettrica da parte di E-Distribuzione presso alcuni impianti di produzione Sidra, verrà sospesa l’erogazione del servizio idrico dalle ore 08:00 alle ore 16:00 nelle seguenti aree del Comune di Catania:
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Nesima Superiore
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Nesima inferiore
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San Leone
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Area individuata dalle vie Mario Rapisardi, Ammiraglio Caracciolo, Corso indipendenza, Armando Diaz, San Pio X, XXXI Maggio, Palermo, Fossa Creta e traverse limitrofe
Sidra precisa che, alla riattivazione del servizio, saranno necessarie alcune ore per il raggiungimento dei normali parametri di esercizio; pertanto, la completa normalizzazione del servizio per tutte le utenze è prevista in serata. Non si esclude che possano verificarsi temporanei fenomeni di presenza di acqua torbida.