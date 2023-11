Sidra, ancora disservizi idrici a Catania: le zone coinvolte

Annunciati nuovi disservizi idrici nella città di Catania: di seguito tutti i dettagli sugli orari e le zone coinvolte.

Come già comunicato qualche giorno fa, la città di Catania sarà interessata da nuovi disservizi idrici durante la giornata odierna. Sidra ha infatti informato i suoi clienti che, a causa della sospensione idrica da parte di un fornitore terzo, lunedì 20 novembre potrebbero verificarsi fenomeni di mancanza acqua o bassa pressione.

I possibili disservizi potrebbero avere luogo dalle ore 08:30 alle ore 16:30, nelle seguenti aree: quartieri San Giorgio e Fossa Creta, nello specifico nell’area cittadina individuata da Stradale Cravone, Stradale San Giorgio, Viale Grimaldi, Viale Biagio Pecorino, Viale San Teodoro, Via Fossa Creta, Via Santa Maria di Nuovaluce, Via Vincenzo Zaccà e traverse limitrofe. Saranno interessati inoltre l’Area individuata da Viale Moncada, Viale Bummacaro, Stradale San Teodoro e traverse limitrofe, Villaggio S. Agata, Area individuata dalle vie Filippo Eredia e Giovanni Mercuri.