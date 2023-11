Catania, liceo riconosce il congedo mestruale: è il terzo in Italia

Un liceo catanese ha riconosciuto il congedo mestruale per le studentesse: si tratta del terzo caso in tutta Italia.

Si torna a parlare della città di Catania a livello nazionale e, fortunatamente, questa volta non si tratta di una brutta notizia. Infatti, è notizia recente che un liceo etneo ha riconosciuto il congedo mestruale per le studentesse: una novità non da poco, considerando la scarsa adesione sul territorio nazionale. Infatti, secondo quanto riportato, si tratterebbe del terzo caso in tutta Italia. Il liceo in questione è il Boggio Lera di Catania che si accoda alla decisione presa per la prima volta dal liceo artistico Nervi Severini di Ravenna nel corso del 2022.

Ma in cosa consiste il congedo mestruale e cosa cambierà per le studentesse del liceo catanese? In particolare, le alunne del Boggio Lera di Catania avranno diritto a due giorni al mese di congedo durante i quali potranno assentarsi. Le giornate saranno giustificate solo in presenza di certifico medico ginecologico, grazie al quale non verrà riconosciuta l’assenza sul registro delle presenze.

Si tratta di una misura che rappresenta un passo importante nel riconoscimento delle difficoltà che le mestruazioni dolorose e situazioni correlate. Inoltre, il congedo permetterà di evitare il sommarsi di assenza per le studentesse che affrontano dei disagi in concomitanza del ciclo mestruale. Se la misura stenta ancora ad affermarsi in Italia, la situazione è differente per altri Paesi e la speranza è che essa possa un giorno essere prevista anche per le donne in ambito lavorativo.