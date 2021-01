Coronavirus Sicilia, crescono positivi e decessi: il report settimanale

La situazione in Sicilia, attualmente una delle Regioni più colpite dall'emergenza epidemiologica, non accenna a rientrare: stando ai dati del Dipartimento della Protezione civile, la curva epidemiologica dell'isola mostra una pericolosa impennata.

Nella giornata di ieri, è stato diffuso dall’ufficio statistica del Comune di Palermo, un report relativo all’andamento dell’emergenza epidemiologica in Sicilia, sulla base dei dati forniti dal Dipartimento della Protezione Civile.

Dai dati emerge immediatamente un preoccupante peggioramento della situazione epidemiologica: si nota, infatti, un’impennata dei casi positivi al Covid-19, anche a fronte dell’aumento del numero di tamponi eseguiti nelle ultime settimane.

Nella settimana appena conclusasi, in Sicilia, sono stati contati 11.508 nuovi positivi e, con essi, un valore più alto del 66% rispetto alla settimana precedente, quando si era già registrato un aumento del 36,2%. I tamponi positivi sono pari al 17,6% dei tamponi eseguiti nella settimana (la settimana precedente erano il 14,1%). Alcuni grafici, tratti dal sito del Comune di Palermo, aiutano a comprendere meglio tali numeri.

Il numero degli attuali positivi in tutta l’Isola sale a 41.506 (il valore più elevato dall’inizio della pandemia), 5.915 in più rispetto alla settimana precedente.

Il peggioramento riguarda anche il numero di ricoveri: i ricoverati sono attualmente 1.473, di cui 208 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 152 unità (+24 il numero di ricoverati in terapia intensiva). Nella settimana appena conclusa si registrano 95 nuovi ingressi in terapia intensiva (in aumento del 5,6% rispetto ai ai 90 della settimana precedente). Anche il numero di decessi è in netto e preoccupante aumento: il numero dei deceduti ammonta ora a 2.728, e mostra un aumentato di 234 unità rispetto alla settimana precedente. Il tasso di letalità è pari, infine, al 2,5%.