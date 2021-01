Coronavirus, in Sicilia 37 morti e tasso positività al 18,2%: il bollettino

Coronavirus, in Sicilia leggero calo del numero dei casi, ma tasso di positività ancora alle stelle. Il bollettino del Ministero della Salute dell'11 gennaio.

Ancora tanti casi di Coronavirus in Sicilia, nel bollettino pubblicato in data odierna (11 gennaio) dal Ministero della Salute. Nell’Isola si registrano 1.587 nuovi casi, 146 in meno rispetto a ieri, ma comunque un numero cospicuo rispetto ai tamponi fatti, 8.698. Il tasso di positività è ancora altissimo, pari al 18,2%, secondo solo a quello dell’Emilia-Romagna, dove si raggiunge il 20%. La Sicilia è ancora oggi la terza regione per incremento dei casi, dopo Emilia-Romagna (1.942) e Veneto (1.715), dove, tuttavia, il tasso di positività è inferiore.

La situazione negli ospedali vede un nuovo aumento di pazienti positivi al Coronavirus in Sicilia ricoverati. Gli ingressi registrati nelle ultime 24 ore sono 18, il triplo rispetto a ieri. Invariato il numero di ricoverati in terapia intensiva (208), mentre i ricoverati nei reparti ordinari salgono a 1.298 (+33 rispetto a ieri). In Sicilia si registrano anche oltre 300 pazienti guariti o dimessi nelle ultime 24 ore, col totale che sale a 64.058. Sale, infine, anche il numero di decessi. Dall’inizio della pandemia, le vittime nell’Isola sono 2.765, di cui 37 in più rispetto a ieri.

Anche i casi di Coronavirus Sicilia nelle province sono saliti. Catania e Palermo sono le zone più colpite, con un incremento, rispettivamente, di 469 e 451 positivi nelle rispettive province. Segue Messina, il cui capoluogo è, a partire da oggi, zona rossa: 246. Di seguito tutte le altre province: Siracusa +232, Ragusa +31, Enna +35, Caltanissetta +75, Agrigento +35 e Trapani +13.