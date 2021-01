Sicilia in zona arancione: l’annuncio di Musumeci

Sicilia in zona arancione a partire dai prossimi giorni. Lo prevede l'ordinanza che il ministro Roberto Speranza firmerà entro la serata di oggi.

La Sicilia entrerà presto in zona arancione. L’ha anticipato tramite i suoi canali social il governatore della Regione Siciliana, Nello Musumeci. Nella serata di ieri, al termine della riunione con il Comitato tecnico-scientifico regionale, per la Sicilia era stata prospettata la zona rossa per tre settimane come unico antidoto per frenare la curva dei contagi. Non si trattava di una decisione definitiva, come annunciato dal governatore nella stessa serata di ieri. Dopo il report pubblicato dall’Iss, tuttavia, la Sicilia, assieme ad altre quattro regioni italiane, verrà inserita in zona arancione.

Lo prevede il decreto che il ministro alla Salute, Roberto Speranza, firmerà entro la serata di oggi. La Regione Siciliana ha chiesto di anticipare il provvedimento che avrebbe inserito l’Isola in zona arancione, malgrado per il momento l’Indice Rt non prevedesse l’inserimento in questa zona di rischio.

“Siamo preoccupati per l’attuale andamento della curva dei contagi in Sicilia – ha dichiarato Nello Musumeci -, per questo abbiamo chiesto al ministro Roberto Speranza, che ringrazio, di anticipare di almeno una settimana il provvedimento di istituzione della zona arancione per la Sicilia. Nonostante l’indice Rt dell’Isola non prevedesse infatti questa classificazione, con grande senso di responsabilità, abbiamo così previsto misure più stringenti a salvaguardia del nostro territorio”.

La Sicilia entra in zona arancione insieme ad altre quattro regioni italiane: Lombardia, Puglia, Calabria, Emilia-Romagna e Veneto. I provvedimenti avranno validità dal 10 al 15 gennaio 2021.