Lavoro Catania: tutte le offerte e le posizioni aperte

Offerte di lavoro Catania: per quanti coloro sono alla ricerca di un impiego nella provincia catanese, è un momento di grandi opportunità; numerosi, infatti, sono gli annunci per gli interessati a un posto di lavoro, sia nel settore dei privati che nel settore pubblico.

Lavoro Catania: se sei alla ricerca di un impiego a Catania e dintorni, ecco una serie di offerte di lavoro attive al momento sul territorio.

Addetto alle vendite

Il TIM store di Catania sta cercando addetti/e alle vendite per un contratto part time a tempo determinato; l’obiettivo è soprattutto quello di assumere un team giovane e dinamico che costituisca una valida risorsa per lo sviluppo di tecniche di vendita innovative.

Anche il punto vendita Foot Locker di Catania è alla ricerca di un addetto alle vendite da inserire del team per un contratto a tempo pieno.

Consulente d’arredo per IKEA

Lo store IKEA di Catania offre un periodo di stage con l’affiancamento di un tutor per la formazione di un consulente alle vendite in sales area, per poi iniziare l’esperienza come consulente d’arredo presso l’order point di Palermo.

L’azienda francese ha da poco aperto una campagna di assunzioni in tutta Italia e numerose sono le offerte in Sicilia. Sul territorio di Catania, sono aperte le assunzioni per artigiani professionisti. Inoltre, Leroy Merlyn offre anche alcuni impieghi in smart working, in funzione di Stage Project Manager Assistant, New Account Manager, Stage Purchasing Analyst, Stage Sales Analyst.

Concorsi Università di Catania

Anche nel settore pubblico non mancano le opportunità di lavoro Catania: l’Università di Catania ha indetto diciassette selezioni pubbliche per la stipula di diciassette contratti triennali a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. I settori concorsuali coinvolti sono: