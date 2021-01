Coronavirus Sicilia, +1.435 nuovi positivi e 36 morti: il bollettino

Ecco l'aggiornamento quotidiano sul Coronavirus in Sicilia: leggi tutti i dati diffusi dal Ministero della salute sui contagi delle ultime 24 ore.

Coronavirus Sicilia, sono 1.435 i nuovi positivi oggi nell’Isola.. Il bollettino del Ministero della Salute ha aggiornato l’andamento dei contagi in tutto il Paese e la situazione non sembra migliorare. Sono 102.641 i positivi in Sicilia dall’inizio della pandemia, mentre il totale degli attuali positivi è di 38.705 con un incremento di +966.

Si registrano oggi ancora 36 nuovi decessi, un numero elevato che porta il totale delle vittime a 2.629. I nuovi guariti sono, invece, 433 per un totale di 61.307 guariti in tutto. Alto il numero dei nuovi contagi a Catania e a Palermo: ecco tutti i dati delle province.

Dati province siciliane sul Coronavirus

Catania: 30.101 (413)

Palermo: 27.987 (474)

Messina: 12.304 (362)

Ragusa: 7.214 (40)

Trapani: 6.672 (5)

Siracusa: 6.217 (22)

Caltanissetta: 4.474 (89)

Agrigento: 4.147 (9)

Enna: 3.525 (21)

Aggiornamento situazione in Italia

Per quanto riguarda l’Italia, l’andamento dei contagi è altalenante, a seconda del numero dei tamponi effettuati. Si registrano oggi 18.020 nuovi positivi. Alto anche oggi il numero dei morti, che si ferma a 414 nelle ultime 24ore per un totale di 77.291 decessi dall’inizio della pandemia.

Gli attuali positivi nel nostro Paese sono 571.055 con un incremento giornaliero di 2.343. Cresce anche la pressione sugli ospedali e nelle terapie intensive. Sopra la soglia, in particolare, 9 regioni: Emilia Romagna (31%), Friuli Venezia Giulia (35%), Lazio (32%), Lombardia (38%), Piemonte (31%), Provincia autonoma di Bolzano (35%), Provincia autonoma di Trento (50%), Puglia (33%) e Veneto (37%).