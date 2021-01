Idea mega-fabbrica del fotovoltaico a Catania, Bianco: “Porterà 800 posti di lavoro”

Nuove assunzioni in vista per Catania? La speranza dell'ex sindaco Bianco è che si possa realizzare un progetto con i fondi del Recovery Fund e portare nuova linfa al territorio.

Una “giga factory” per la produzione di pannelli fotovoltaici a Catania, per rafforzare ancora di l'”Etna Valley” e portare nuovi posti di lavoro in Sicilia. Questo il progetto che l’ex sindaco di Catania e presidente del Consiglio Nazionale dell’Anci, Enzo Bianco, prospetta per la città con i fondi del Recovery Fund.

“Le notizie che mi giungono su Enel Green Power, che riguardano anche la nostra città, sono molto positive – dichiara Bianco -. Grazie alla joint venture con altri partner, si sta puntando decisamente ad una nuova fase di sviluppo. Questo avrà una ricaduta significativa sullo stabilimento di Catania della 3Sun che diventerebbe uno dei più grandi d’Europa per la produzione di pannelli fotovoltaici con nuova tecnologia.

La creazione di una nuova Giga factory – continua il presidente del Consiglio Nazionale Anci – sarebbe così significativa da occupare tutto il Modulo M6. Ricordo che quello stabilimento fu realizzato anni fa da StMicroelettronics. Fui io, insieme a Pasquale Pistorio a posare la prima pietra. Si prevede che il nuovo potenziamento porterà alla creazione di 700-800 nuovi posti di lavoro. Ritengo e sostengo che questo progetto – conclude – possa essere inserito nel Recovery Fund essendo connesso all’ambiente ed alle energie innovabili. Una tecnologia di altissimo livello; un investimento di grande impatto per le energie rinnovabili; una ricaduta straordinariamente positiva per il territorio. L’intuizione dell’Etna Valley vive ancora”. Si ricorda, infatti, che il 37% dei 208 miliardi di euro assegnati all’Italia per il Recovery Fund devono andare al green. Un’occasione, dunque, che potrebbe concretizzarsi nel futuro prossimo per la città etnea.