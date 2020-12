“Tutto il 2020 riassunto in un cartoon”: il video che impazza sul web

Tutto il 2020 in un cartoon è un breve video che riprende in chiave ironica i maggiori eventi avvenuti nel 2020. Ecco il filmato per concludere l'anno con una risata!

Tutto il 2020 in un cartoon è il nuovo video scritto, diretto e animato da Daniele e Davide Ratti, due Youtuber e cartoonist che già ieri, 30 dicembre, hanno trasmesso il breve filmato in anteprima.

Il video di Dan e Dav, questa l’abbreviazione che dà il nome al canale dei due Youtuber, è diventato subito virale. Aggettivo quanto mai calzante per descrivere il 2020, anno della pandemia Covid-19. Il virus è entrato nelle nostre vite da un giorno all’altro e in poco più di sei minuti il duo ricostruisce tutte le fasi salienti della pandemia: dalla “fuga” del virus da un laboratorio cinese alle altre varie teorie cospiratorie circolate sul web, ma anche i DPCM di Conte, le figuracce televisive di chi sosteneva che il virus fosse clinicamente morto o che andasse bene togliersi la mascherina per parlare brevemente con qualcuno. Ma non solo: nel video trovano spazio anche altri momenti “topici” del 2020, dal “Che succede?” di Morgan alla recente scomparsa di Maradona.

“È stato un anno difficile: Ansia, ipocondria, depressione…e poi è pure arrivata questa cosa della pandemia – scrivono Dan e Dav -. Per risollevare il morale ci siamo dedicati al nostro tradizionale riassunto animato che quest’anno è stato più impegnativo del solito! Speriamo di riuscire a regalare qualche sorriso sotto alla mascherina!”.

Il video si conclude, com’è giusto che sia in questo assurdo 2020, con una pernacchia all’anno passato e un beneaugurante “Forza 2021!”