“Povero Gabbiano”: il testo della canzone virale su TikTok

Povero Gabbiano: il testo e il video della canzone di Gianni Celeste diventata virale sui TikTok e che sta spopolando tra i giovanissimi della Generazione Z.

“Povero Gabbiano” è ormai un tormentone sui social e, soprattutto, su TikTok. Il ritornello della canzone di Gianni Celeste, neomelodico catanese, che recita “Povero Gabbiano, hai perduto la compagna” è virale. Sono tantissimi i video e i reels dove giovani e adulti si esibiscono in una personale reinterpretazione del brano.

La canzone è praticamente una hit ed è tra le 50 più ascoltate in Italia. Dopo quasi trent’anni dalla sua data di uscita, il brano ha spopolato tra la Generazione Z.

“Povero Gabbiano”: il testo della canzone di Gianni Celeste

Non hai voglia di volare

Guard attuorn o mare

E nun sai chill che a fa

Povero gabbiano

Hai perduto la compagna

Nun te và cchiu a vit

Te capisc ij pecchè

La tua storia è la mia

Lei che se n’è andata via

Tu finisci di volare

Io che smetto di sognare

Stavo bene insieme a lei

E non so cosa farei

Pe l’è dicere te preg

Dai rituorn nziem a me

Amo te che non ci sei

Piango e forse non lo sai

Piange un uomo ed un gabbiano

Pecchè sta tanto lontano

La tua storia è la mia

Lei che se n’è andata via

Tu finisci di volare

Io che smetto di sognare

E se fa ggià sera

E il tramonto è sopra il mare

Ma sulla scogliera

Il gabbiano resta lla

Comm me fa pen

Sul sul e abbandunat

Cerca la compagna

Che mai più ritroverà

La tua storia è la mia

Lei che se n’è andata via

Tu finisci di volare

Io che smetto di sognare

Stavo bene insieme a lei

E non so cosa farei

Pe l’è dicere te preg

Dai rituorn nziem a me

Amo te che non ci sei

Piango e forse non lo sai

Piange un uomo ed un gabbiano

Pecchè sta tanto lontano

La tua storia è la mia

Lei che se n’è andata via

Tu finisci di volare

Io che smetto di sognare

Il video della canzone