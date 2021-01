La “prof” Mannino: “Sicilia e Lombardia zona rossa? Finalmente l’Unità d’Italia!” [VIDEO]

Teresa Mannino pubblica un altro divertente video in cui, nei panni di una professoressa in DaD, ironizza sulla situazione sanitaria in Sicilia e Lombardia.

In questi giorni, con i suoi video la comica palermitana Teresa Mannino sta rendendo più leggera la zona rossa in Sicilia. Dopo il boom del primo filmato, in cui Mannino ha ripreso tutti i problemi, al limite dell’ilarità, che si creano con la didattica a distanza, la serie è proseguita in questi giorni. Non poteva mancare, quindi, un video dedicato proprio alla situazione sanitaria in Sicilia, da giorni in un punto critico e accomunata, nel colore della fascia di rischio, proprio con la Lombardia.

“Prof, lo sa che Sicilia e Lombardia sono in zona rossa?”, chiede la studentessa Giusy. “Finalmente abbiamo raggiunto l’Unità d’Italia!”, è la risposta della “prof Mannino”, che ironizza sulle numerose differenze tra Nord e Sud: “È un momento magico, ragazzi. Bisogna sempre vedere il lato positivo delle cose. Finalmente Sicilia e Lombardia hanno una cosa uguale!”.

Il secondo “bersaglio” dell’umorismo della professoressa in DaD sono le misure restrittive dal governo e in particolare le concessioni fatte a chi si trova in zona rossa. “Come scelgo in Sicilia i due parenti da invitare a cena? A Milano lo puoi fare, manco ti ricordi come si chiamano quei parenti, ma a Palermo non puoi invitare due parenti alla volta perché gli altri si offendono e per il siciliano il parente offeso è peggio del covid”. Concessioni, però, che non valgono per la Sicilia, dove il governatore Musumeci, forse arrivando a conclusioni analoghe a quelle della comica palermitana, ha messo un paletto alla visita a parenti e amici in zona rossa.