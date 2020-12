CALCIO CATANIA –Accordo raggiunto: sì alla cessione a Tacopina

Per il Calcio Catania inizierà ben presto una nuova fase: Tacopina e Sigi trovano l'accordo per la cessione del club.

Joe Tacopina e SIGI SpA hanno finalmente raggiunto un accordo per la cessione del Calcio Catania.

Secondo le ultime indiscrezioni, la nuova fase prenderà il via a partire dal mese di gennaio.

Giorno 9 gennaio, in particolare, sarà il momento in cui verrà definitivamente ufficializzato e concluso il passaggio di consegne: saranno, di fatto, apposte le firme per l’esecuzione dell’accordo.

Il raggiungimento dell’accordo è stato annunciato con un post Facebook dall’avvocato Giovanni Ferraù sulla propria pagina. “Grazie al lavoro immenso compiuto dai professionisti delle parti, SIGI e il gruppo Tacopina hanno raggiunto l’accordo per la cessione del Calcio Catania – ha annunciato Ferraù – . Le parti hanno fissato la data del 9 gennaio 2021 per l’esecuzione dell’accordo. La cessione definitiva avverrà subito dopo!“