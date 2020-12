Concerto di Capodanno al Bellini: dove vederlo in tv e in streaming

Nonostante il difficile periodo di chiusura, la musica e il teatro non si fermano: anche quest'anno, avrà luogo il Gran Concerto di Capodanno del Teatro Massimo Bellini di Catania, evento riadattato in chiave telematica per il pubblico.

Il gran gala musicale, diretto dal maestro Carminati, verrà trasmesso il primo gennaio da TGS (canale 15 digitale terrestre) alle ore 21 e in replica alle ore 23.30; sarà inoltre possibile seguirlo su www.gds.it , sui relativi canali social e sul sito del Comune di Catania. Il 2 gennaio, poi, il concerto andrà in onda alle 21.00 su GLOBUS Television. Sarà inoltre visibile in streaming real time sul sito di Globus Magazine.

Nelle prossime settimane, altri importanti esecuzioni ed eventi verranno trasmessi al pubblico in via telematica al pubblico, visto l’attuale periodo di chiusura dei teatri.

In occasione del grande evento musicale, dirigerà l’orchestra il maestro Carminati, così come il coro di Luigi Petrozziello. Il concerto sarà arricchito dal quintetto alcuni di rinomati solisti vocali: il soprano Daniela Schillaci, il mezzosoprano Anastasia Boldireva, i tenori Angelo Villari e Francesco Pittari, il baritono Luca Grassi. Il programma, ispirato a musiche che inneggiano all’ebbrezza del brindisi e della danza, trascorrerà dai maggiori operisti, non solo italiani, ai compositori dell’Austria felix.