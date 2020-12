Coronavirus Sicilia, oggi quasi 1000 casi e 26 morti: tutti i dati

Coronavirus Sicilia: si sfiorano i mille nuovi casi oggi nell'Isola con un incremento di +26 decessi. Ecco tutti i dati del Ministero della Salute.

Coronavirus Sicilia: pubblicato, anche oggi, l’aggiornamento quotidiano del Ministero della Salute. La mappa messa a punto da quest’ultimo rileva 995 nuovi positivi nelle ultime ventiquattro ore in Sicilia per un totale di 91.261 positivi dall’inizio della pandemia. Si registrano, inoltre, oggi 26 nuove vittime per un totale di 2.352 decessi.

L’incremento di positivi registrato oggi è di + 163 per un totale di 33.409. Sono in tutto 1.093 i ricoverati con sintomi. Le persone in terapia intensiva sono invece 169 con un incremento di +8 oggi. In isolamento domiciliare 32.147 persone e un totale di 33.409 positivi. I tamponi effettuati oggi sono 8.807.

I dati delle province siciliane

Catania: 27.009 (185)

Palermo: 25.060 (225)

Messina: 10.346 (287)

Ragusa: 6.804 (33)

Trapani: 5.867 (105)

Siracusa: 5.325 (42)

Caltanissetta: 3.817 (57)

Agrigento: 3.781 (26)

Enna: 3.252 (35)

La situazione in Italia

A livello nazionale, il bollettino di oggi registra un incremento di 11.212 nuovi positivi e 659 nuovi morti per un totale di 73.029 vittime dall’inizio della pandemia. I tamponi effettuati oggi sono 128.740.