Auguri di Natale: migliori frasi, stickers e foto da inviare

L’emergenza sanitaria ci tiene tutti più lontani, ma non per questo le feste perderanno il loro significato. A volte basta qualche parola, un’immagine o una breve telefonata per far sentire ai nostri cari che siamo vicini. Non tutti, però, hanno il tempo di dedicare gli auguri di Natale 2020 a ogni singolo componente della rubrica. Ecco, per voi, un elenco di frasi e immagini per poter trasmettere il tipico calore natalizio a tutti i vostri contatti.

Auguri di Natale 2020: le frasi classiche

Gli auguri di Natale più sinceri sono quelli fatti con il cuore, proprio come quelli che rivolgo a te e famiglia! Buone feste!

Quest’anno sarà un Natale diverso, ma non meno autentico. Auguri di cuore a te e ai tuoi cari!

Anche se siamo distanti, ci tengo a farti sapere quanto tengo a te con questo breve pensiero: auguri di buon Natale!

Auguri di Natale su WhatsApp: gli stickers più belli

Per chi utilizza WhatsApp per fare gli auguri, un’idea alternativa per rispondere ai messaggi che di sicuro arriveranno numerosi in queste ore può essere quella di mandare degli stickers. Per scaricarli, basta aprire il Play Store e digitare sul motore di ricerca “WAStickerApps”.

Dopodiché, basta scegliere il pacchetto di stickers che si preferisce. Tra quelli “natalizi”, si segnalano: “Natale Adesivi per Whatsapp”, “Natale Confezioni di adesivi” e “Merry and Bright”. Scaricate gli adesivi, dopodiché dovrete aggiungerli a WhatsApp aprendo l’applicazione e selezionando il pacchetto che preferite. Per utilizzarli, quindi, aprite una conversazione qualsiasi, cliccate sul tasto delle emoji e spostatevi sull’ultimo tasto a destra, dove sono presenti gli stickers. Et voilà, il gioco è fatto!

Le immagini da inviare per gli auguri

Infine, per chi volesse inviare, come di consueto su WhatsApp, delle immagini di auguri Natale 2020, ecco una carrellata di foto da poter utilizzare.