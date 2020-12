Vigilia di Natale in TV: torna “Una poltrona per due” e non solo

Alla vigilia di Natale ci attendo tantissimi film per attendere la mezzanotte insieme si nostri cari, oltre al tradizionale concerto che va in onda ogni anno.

Una poltrona per due [Italia 1, 21:35]: Per la vigilia di Natale in TV, il classico dei classici di Natale del 1983. Due anziani soci fanno una scommessa: trasformare un barbone qualsiasi in un manager di successo, e ridurre l’attuale manager di successo in un barbone. Dopo aver raccolto un ladruncolo truffatore che vive sulle strade i due incastrano il manager della loro impresa fino a farlo arrestare. Tuttavia la situazione si ribalterà a favore di entrambi gli uomini coinvolti.

Alla ricerca di Dory [Rai 2, 21:20]: Dory vive felicemente presso la barriera corallina insieme a Nemo e Marlin, quando all’improvviso ricorda di avere una famiglia che forse la sta ancora cercando, i tre decidono di partire per una straordinaria avventura attraverso l’oceano che li condurrà fino al prestigioso Marine Life Institute, in California: un acquario che è anche un centro di riabilitazione per pesci trovati in difficoltà. Per riuscire a trovare sua madre e suo padre, Dory chiederà aiuto ai tre abitanti piu’ stravaganti del posto.

Concerto di Natale da l’auditorium [Canale 5, 21:20]: Quest’anno il tradizionale concerto per la vigilia di Natale in TV verrà trasmesso dall’Auditorium Conciliazione di Roma con la partecipazione di star internazionali. Conduce Federica Panicucci.

Edward mani di forbici [Rai 4, 21:21]: Celebre film di Tim Burton con protagonista Johnny Depp. Un eccentrico inventore dà vita a un essere dalle sembianze di un ragazzo utilizzando i macchinari che ha nel suo laboratorio. Il ragazzo sembra molto sveglio e servizievole, l’inventore gli ha messo delle mani di forbici provvisorie ma non fa in tempo a mettergli quelle vere prima di morire. Edward vive isolato per molto tempo finché Peggy, una curiosa venditrice di cosmetici porta a porta, non si avventura fino al castello e lo convince a vivere con la sua famiglia in città. Dopo una iniziale curiosità generale Edward verrà coinvolto a suo malgrado in una malefatta di altri ragazzi ferendo inavvertitamente alcuni di loro.

Heidi [Rai 1, 21:30]: Versione cinematografica del 2015. La celebre storia di Heidi, protagonista anche dell’omonimo cartone animato che lo ha reso celebre in tutto il mondo, arriva in TV attraverso questo grande classico adattato per il cinema.

Sette spose per sette fratelli [Rete 4, 21:22]: Altro grande classico del 1954. I sette fratelli Pontipee vivono in una casa solitaria tra i monti, facendo i boscaioli e gli agricoltori. Rimasti orfani, sentono la mancanza di una donna che si occupi dell’azienda domestica.

Krampus – Natale non è sempre Natale [Italia 2, 21:10]: Il giovane Max decide di voltare definitivamente le spalle al Natale dopo che la sua famiglia vive un momento di forte scontro durante le vacanze. Non sa che questa mancanza di spirito festivo scatenerà’ l’ira del Krampus: un’antica forza demoniaca intenzionata a punire i non credenti. Si scatenerà così l’inferno e le amate icone delle festività assumeranno una mostruosa vita propria, assediando la casa di questa famiglia.

Scusate il ritardo [Cine34, 21:00]: Celebre film di Massimo Troisi, intramontabile classico da guardare anche durante la vigilia di Natale in TV. Protagonista è Vincenzo, un giovane napoletano disoccupato con scarsa voglia di trovarsi un lavoro e praticamente mantenuto dalla madre, dalla sorella sposata e dal fratello attore affermato. L’inerzia e l’apatia di Vincenzo vengono turbate, con scarsa partecipazione, dalle vicissitudini amorose dell’amico Tonino che non riesce ad uscire dai tunnel della disperazione poiché abbandonato dalla fidanzata, e da una ragazza, Anna, anche lei uscita da poco da una sfortunata vicenda sentimentale, in cerca di un altro amore che crede di trovare in Vincenzo. E non sbaglia poiché Vincenzo, anche se nel suo modo ironico e arrendevole, l’ama pure lui.

Amore, cucina e curry [Rai Movie, 21:10]: Hassan Kadam e la sua famiglia si trasferiscono dalla nativa India al pittoresco villaggio di Saint-Antonin-Noble-Val, nel sud della Francia. La famiglia Kadam vuole aprire un ristorante indiano, la Maison Mumbai, a pochi metri di distanza dal classico ristorante francese, premiato anche dalla guida Michelin, di Madame Mallory. La donna inizia a far guerra al ristorante indiano, finché la passione di Hassan per l’alta cucina francese e l’aiuto cuoco di Madame Mallory, Marguerite, lo porteranno a trovare una combinazione tra le due culture e cucine. Il suo talento non passerà inosservato e alla fine la stessa madame Mallory prenderà Hassan sotto la sua protezione.

