Fantaghirò, quando va in onda a Natale 2020: orari e date

Fantaghirò è uno dei classici natalizi più amati e non poteva mancare anche quest'anno. Ecco dove guardarlo sia in diretta che in streaming a qualsiasi ora.

Due cose non bisogna togliere dagli schermi degli italiani per Natale: Una poltrona per due e Fantaghirò. Entrambi segnano il palinsesto natalizio ormai da tempi immemorabili e c’è chi non saprebbe proprio come fare senza. Per fortuna, però, anche per questo assurdo 2020 i fan non dovranno porsi la domanda, almeno nel secondo caso. La Mediaset infatti ha confermato l’inserimento della miniserie ispirata alla fiaba di Italo Calvino, inserendola nella programmazione natalizia, anche se l’orario non è tra i migliori.

Fantaghirò a Natale: quando vederlo

La miniserie diretta da Lamberto Bava e interpretata da Alessandra Martines andrà in onda per le prime puntate già a partire da stanotte, 23 dicembre, per continuare fino al 28. Di seguito, il calendario degli episodi con i relativi orari.

Notte tra il 23 e il 24 dicembre . 2020. Orario: 3.40 – 6.40

. 2020. Orario: 3.40 – 6.40 Notte tra il 24 e il 25 dicembre . Orario: 4.40 – 7

. Orario: 4.40 – 7 Notte tra il 25 e il 26 dicembre . Orario: 4.00 – 6.30

. Orario: 4.00 – 6.30 Notte tra il 26 e il 27 dicembre . Orario: 4.15 – 6

. Orario: 4.15 – 6 Notte tra il 27 e il 28 dicembre. Orario: 2.15 – 5.15.

Come anticipato, si tratta di orari particolarmente difficili per seguire in diretta tutti gli episodi. E se c’è chi è stato disposto a svegliarsi alle 3 di notte per seguire l’ultima stagione di Game of Thrones in diretta, forse non è il caso di costringersi a una levataccia per fare altrettanto con una miniserie andata in onda per la prima volta nel 1991. Ecco, quindi, una soluzione alternativa per vedere Fantaghirò in streaming e on demand a qualsiasi ora della giornata.

Dove vedere Fantaghirò in streaming

Come la maggior parte delle trasmissioni Mediaset, anche Fantaghirò è stata inserita nel catalogo online di “MediasetPlay“. Si tratta di un servizio streaming gratuito, del tutto analogo a quello della Rai, dov’è possibile seguire le trasmissioni del catalogo Mediaset sia in diretta che in differita, tanto da smartphone e tablet, scaricando l’apposita App dal PlayStore, quanto da PC (utilizzando il sito web).

Per seguire le avventure della principessa Fantaghirò, quindi, basterà registrarsi sul sito tramite mail o autenticandosi attraverso il profilo Facebook e digitare nel motore di ricerca dell’App o del sito web la miniserie, col grande vantaggio, così, di non dover attendere che si faccia notte inoltrata per godersi lo spettacolo!