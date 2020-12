Programmazione Disney 2020: tutti i film da non perdere

Programmazione Disney 2020: sono arrivate le vacanze natalizie, le quali, quasi nella loro totalità, verranno passate in casa. Tutti i film da non perdere.

Programmazione Disney 2020: cominciano, per i più, le vacanze natalizie. Normalmente passate all’insegna del relax o dei pranzi e cene in famiglia, quest’anno si riveleranno essere ben più diverse del solito. Un po’ come lo sono state quelle pasquali, infatti, anche le vacanze natalizie saranno da passare in “zona rossa”, seppur con qualche differenza rispetto allo scorso aprile.

Mai come prima d’ora, dunque, si può certamente dire che la gran parte di queste festività, un po’ per il coprifuoco, un po’ per il volersi tenere al sicuro, saranno passate in casa. Ecco perché è stata studiata una programmazione in chiaro, atta a non far sentire troppo la noia tra le quattro mura di casa propria, bensì a far viaggiare più lontano con la mente. Di questa moltitudine di titoli, quali saranno quelli Disney programmati per queste vacanze natalizie?

Programmazione Disney 2020: i titoli

Si cominci dal 23 dicembre: per la gioia di tutti gli affezionati a questo cartone Disney-Pixar, su Rai 2, alle 21:20, andrà in onda Alla ricerca di Nemo. Giovedì 24 dicembre, sempre alle 21:20 e sempre su Rai 2 andrà invece in onda il suo sequel e spin-off, Alla ricerca di Dory, incentrato sulla smemorata pesciolina blu doppiata in lingua originale dalla conduttrice statunitense Ellen DeGeneres.

Ma lo stesso giorno sarà altresì caratterizzato da due titoli di un franchise ormai acquisito dalla Disney: quello di Indiana Jones. Su Paramount Channel, infatti, andranno in onda i primi due film dei quattro finora usciti: alle 19:15 I predatori dell’arca perduta, mentre alle 21:10 Indiana Jones e il tempio maledetto.

Per i prossimi titoli Disney, poi, bisognerà saltare fino al 27 dicembre, durante la cui serata, alle 21:25, su Rai 1 sarà mandato in onda il live action del 2015 dell’amato cartone animato Cenerentola. Il giorno dopo, invece, allo stesso orario e sullo stesso canale, andrà in onda La Bella e la Bestia, nel suo live action del 2017.

Giovedì 31 dicembre, su Paramount Channel, andranno in onda i titoli finali della serie di Indiana Jones: alle 19:10 Indiana Jones e l’ultima crociata, con il compianto Sean Connery, e alle 21:10 Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, sequel del 2008. Per chi dovesse essersi perso i film del franchise, niente paura: l’1 gennaio, dalle 10 fino alle 18 andranno in onda tutti e quattro i titoli, l’uno dietro l’altro.

Sebbene non vi siano ancora notizie sulla programmazione dal 3 in poi, ciò che ci si augura è di vedere qualche altro titolo Disney in chiaro, così da passare gli ultimi giorni di feste, prima di riprendere la propria vita, lavorativa o scolastica che sia, all’insegna della magia che solo questi prodotti cinematografici sanno dare a chi li vede.