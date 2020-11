Film di Natale su Netflix: 30 titoli per grandi e piccini

La piattaforma streaming Netflix prepara i suoi utenti al Natale: ecco quali titoli guardare per entrare nell'atmosfera giusta.

It’s the most wonderful time of the year: e anche se l’anno non è stato dei migliori, gli animi si riscaldano al pensiero di essere ormai entrati, senza alcun dubbio, nel periodo più festoso dell’anno. Le luminarie cominciano ad essere accese, gli alberi di natale sorgono in ogni casa e per le strade: il mondo si sta preparando a festeggiare, seppur con qualche cambiamento rispetto all’anno scorso.

Film Natale Netflix: tutti i titoli disponibili

E se non si riesce a sentire l’atmosfera festosa passeggiando per le strade? Si potrebbe cominciare, allora, ad avvicinarvisi guardando un buon titolo natalizio. Il servizio streaming di Netflix, ad esempio, ha proposto alcuni dei suoi migliori titoli per entrare nel mood. Si parta dai più piccoli, che potranno gioire con grandi classici come Il Grinch, ma anche con Klaus, Natale eXtraterrestre, il Natale di Angela, Jingle Jangle: un’avventura natalizia, Qualcuno salvi il Natale, Qualcuno salvi il Natale 2.

Spazio anche al romanticismo royal: vengono proposti titoli come Un principe per Natale, con i suoi sequel Matrimonio Reale e Royal Baby. Nella vasta scelta, presenti anche Un cavaliere per Natale, Nei panni di una principessa, e il sequel Ci risiamo!. Il romanticismo non va in vacanza: gli amanti dei film sentimentali potranno godersi Il calendario di Natale, L’amore non va in vacanza, Love Actually, Holidate, Natale, folle Natale, Let it Snow: innamorarsi sotto la neve.

Spazio alle commedie: Netflix propone titoli come Tutto normale il prossimo natale, Il peggior Natale della mia vita, Ogni maledetto Natale, Natale a 5 stelle. Per chi ama cantare, presente Natale in città con Dolly Parton. Presenti, infine, le serie tv: Dash & Lily, Torno per Natale, Natale con uno sconosciuto, con la stagione 2 a partire dal 18 dicembre, infine BoJack Horseman – Christmas Special. Pronti ad entrare nell’atmosfera più magica dell’anno, godendovi uno di questi titoli?