Film di Natale 2020: tutti i titoli da guardare in TV

Film di Natale 2020: una miriade di grandi titoli aspettano solo di essere visti durante queste strane vacanze natalizie. Ecco tutti i nostri consigli.

Film di Natale 2020: le vacanze di quello che viene definito the most wonderful time of the year sono arrivate. Ma quest’anno sarà tutto differente, tanto in Italia quanto nel mondo: non si passerà all’insegna dei ritrovi tra amici e parenti, o delle feste per la strade della propria città, bensì in casa, nel rispetto delle regole atte ad evitare ogni tipo di contagio.

A fronte di uno scenario così demoralizzante, però, non v’è per forza da disperarsi: per ovviare a questa difficile problematica, infatti, la gran parte delle reti televisive pubbliche hanno deciso di studiare una programmazione natalizia che difficilmente lascerà scontento anche il più fine cercatore di contenuti di qualità. Tra le miriadi di titoli presentati agli spettatori, v’è solo l’imbarazzo della scelta: eccone allora alcuni, tra i migliori da vedere durante il periodo di festa.

Film di Natale 2020: i titoli consigliati

Cosa vedere, dunque, durante le vacanze natalizie? Si parta dal 22 dicembre: un titolo sicuramente da non perdere, in onda su Canale 5 alle 21:20 è Harry Potter e i doni della morte – Parte 1. Il 23 dicembre, oltre a ricordare il grande classico Disney Alla ricerca di Nemo su Rai 2 alle 21:20, in alternativa, si potrebbe guardare Il signore degli anelli – La compagnia dell’anello, in onda su Mediaset alle 21:04.

Il 24 dicembre sarà ricolmo di grandi titoli: basti pensare che, su Italia 1, alle 16.06, si potrà vedere Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, grande classico con Gene Wilder come protagonista. Ma non solo: se su Rai 4, alle 19:29 andrà in onda Eragon, alle 19:30, su Italia 1, sarà disponibile alla visione Il Grinch. Sullo stesso canale, alle 21:35 tornerà, come ogni anno, il grande classico: Una poltrona per due.

Su TV2000, invece, alle 21:50, si potrà vedere Hook – Capitan Uncino. Non si dimentichino, su Paramount, i primi due film del franchise di Indiana Jones: I predatori dell’arca perduta e Indiana Jones e il tempio maledetto, in onda rispettivamente alle 19:10 e alle 21:10. Su Rai 2, infine, alle 21:20, il sequel di Nemo, Alla ricerca di Dory.

Il giorno di Natale saranno molteplici i titoli presentati, dalla serie di Stuart Little su Paramount a quella di Balto su Italia 1. Tra i titoli consigliati, però, senza dubbio vi sono Polar Express, sempre su Italia 1 alle 19:30, e Senti chi parla, in onda su Paramount alle 21:10. Il 26 dicembre, invece, sarà la volta del film conclusivo della saga di Harry Potter, I doni della morte – Parte 2, in onda su Canale 5 alle 21:21.

Domenica 27 dicembre sarà la volta del live action Cenerentola, in onda su Rai 1 alle 21:25; appuntamento sullo stesso canale, alla stessa ora anche il giorno dopo per il live action de La bella e la bestia o, in alternativa, su Italia 1, dove alle 21:20 andrà in onda Il cavaliere oscuro – Il ritorno.

Il 29 dicembre, tra i titoli consigliati ve ne sono sicuramente due: Neverland – Un sogno per la vita, in onda alle 19:10 su Paramount e La storia infinita, sullo stesso canale alle 21:10. Il 30 dicembre, invece, su Rai 2 sarà possibile guardare, alle 21:20 Alvin Superstar 2, mentre, alle 22:55, La bussola d’oro, primo adattamento cinematografico del romanzo di Philip Pullman.

Il 31 dicembre, in sequenza, su Paramount andranno in onda i due film finali del franchise di Indiana Jones: Indiana Jones e l’ultima crociata alle 19:10 e Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo alle 21:10. Alle 21:20, invece, su Rai 2, Alvin Superstar 3. L’1 gennaio, dalle 10 alle 18, in sequenza, Paramount riproporrà tutta la serie di Indiana Jones. Sabato 2 gennaio, infine, alle 14:35, su Italia 1, andrà in onda La gabbianella e il gatto, mentre alle 21:20 Le cinque leggende.

Naturalmente, questi sono solo pochi titoli rispetto alla vastissima programmazione offerta e ancora da offrire, visto che non si hanno ancora notizie dal 3 gennaio in poi. Le vacanze natalizie saranno senz’altro tristi quest’anno, ma non v’è da disperarsi: un buon film, almeno per un po’, rallegrerà gli animi e permetterà di sorridere spensieratamente, ritrovando un po’ di gioia.