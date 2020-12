Film di Natale su Amazon Prime Video: ecco una lista di titoli da non perdersi e da guardare comodamente da casa attraverso la piattaforma di Amazon dedicata al cinema.

Film di Natale su Amazon Prime Video: quello di quest’anno sarà sicuramente un Natale diverso, in “rosso”, all’insegna della distanza sociale e degli spostamenti limitati. Uno di quei Natali che, stavolta inevitabilmente, si dovrà passare in casa propria. Ma per far fronte ad uno scenario per molti versi deprimente, ci pensa la programmazione natalizia pensata apposta per coloro i quali resteranno a casa anche durante questi importantissimi giorni.

La TV nazionale, senza alcun dubbio, ha pensato a davvero una miriade di titoli da proporre in prima serata e non solo, adatti a tutta la famiglia; ma se ciò non dovesse bastare, entrano in gioco anche i canali dello streaming. Infatti, ora più che mai, non v’è quasi nessuna casa dove non sia stato aperto un abbonamento ad una delle tantissime piattaforme presenti sul web. Cosa è possibile trovare, ad esempio, su Amazon Prime Video? Quali titoli sono tra i più scelti e consigliati?

Film di Natale su Amazon Prime Video: i titoli da non perdere

Sulla piattaforma di streaming posseduta da Amazon, sono moltissimi i titoli che possono essere cercati e visti gratuitamente, se compresi nell’abbonamento Prime. Ma quali sono i preferiti in vero e proprio tema natalizio? Non ci si stupirebbe se i primi ad essere cercati e visti siano Il Grinch, la versione del 2000 con Jim Carrey, e la sua versione rifatta a cartone nel 2018, il cui protagonista è doppiato da Benedict Cumberbatch.

Rimanendo nel mondo dei più piccoli, tra i cartoni animati consigliati vi sono senza dubbio La Freccia Azzurra di Enzo D’Alò, mentre tra i film per tutta la famiglia vi sono Gremlins e Mamma, ho perso l’aereo, senza dimenticare gli immortali Il piccolo Lord e La vita è meravigliosa, grande classico senza tempo, scelto e riscelto da ormai 74 anni.

Spazio anche alle commedie italiane: La banda dei babbi natale, Vacanze di Natale, Vacanze di Natale 95, Indovina chi viene a Natale?, Dieci giorni con Babbo Natale sono solo alcuni dei titoli più ricercati, così come la commedia americana Conciati per le feste. A Natale sicuramente non mancano i sentimenti: ecco perché vengono consigliati Love Actually – L’amore davvero, The Family Man, La neve nel cuore, L’amore non va in vacanza.

Infine, richiestissimo da sempre, Una poltrona per due, così come Dickens – L’uomo che inventò il Natale e, per terminare, l’action natalizio inserito tra i film più visti durante questo periodo di sempre: Die Hard – Trappola di cristallo. Ovviamente, questi sono solo tra i titoli più ricercati, all’interno di un database realmente infinito. E voi, quale film natalizio guarderete in streaming durante queste vacanze?

Per tutti gli studenti universitari, ricordiamo che Amazon ha ideato un programma di offerte e agevolazioni dedicato a tutti loro. Con Amazon Prime per studenti, infatti, si ottengono 90 giorni di prova gratis, mentre l’abbonamento si rinnova (qualora non lo si annulli prima) al prezzo ridotto di 18 euro all’anno, e cioè la metà rispetto al costo normale di un abbonamento Prime. L’abbonamento ad Amazon Prime Student include anche Amazon Prime Video e Amazon Prime Music.