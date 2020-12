Servizio Civile Universale: online bando per 46.891 operatori

Il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato un bando di selezione per 46.891 operatori volontari. Di seguito, tutti i dettagli.

Nei territori delle regioni interessate dal PON-IOG “Garanzia Giovani” (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Piemonte, Puglia, Sardegna e Sicilia) saranno impiegati 46.891 operatori volontari, reclutati attraverso opportuno bando di selezione emanato dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I progetti hanno una durata tra 8 e 12 mesi. Le ore di servizio ammontano a 25 per ogni settimana. L’ammontare annuo varia tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi.

L’avvio in servizio dovrà avvenire entro il 30 settembre 2021.

Bando 2021/21: figure cercate

Il bando 2020/21 del Servizio Civile Universale ricerca, in particolare:

39.538 operatori volontari saranno avviati in servizio in 2.319 progetti, afferenti a 458

programmi di intervento da realizzarsi in Italia ;

saranno avviati in servizio in 2.319 progetti, afferenti a 458 programmi di intervento da realizzarsi ; 605 operatori volontari saranno avviati in servizio in 111 progetti, afferenti a 31 programmi di intervento da realizzarsi all’ estero ;

saranno avviati in servizio in 111 progetti, afferenti a 31 programmi di intervento da realizzarsi all’ ; 6.748 operatori volontari saranno avviati in servizio in 384 progetti, afferenti a 112 programmi di intervento finanziati dal PON-IOG “Garanzia Giovani” – Misura 6 e da realizzarsi nelle specifiche regioni di seguito indicate, con il riferimento all’asse di finanziamento (asse 1 – giovani neet1 , asse 1 bis – giovani disoccupati).

Servizio civile: requisiti richiesti

Per partecipare alla selezione è necessario:

Possedere la cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;

Aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

e non aver superato il (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda; Non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona.

Inoltre, se si intende partecipare ad uno degli specifici progetti afferenti ai programmi di intervento finanziati dal PON-IOG “Garanzia Giovani”, bisogna mostrare di avere i seguenti requisiti:

residenza in Italia

essere un NEET (che non ha né cerca un impiego e non frequenta una scuola né un corso di formazione o di aggiornamento professionale)

(che non ha né cerca un impiego e non frequenta una scuola né un corso di formazione o di aggiornamento professionale) adesione al Programma PON-IOG “Garanzia Giovani” attraverso i siti dedicati

Dove fare il Servizio Civile Universale

Il Servizio Civile Universale può essere svolto presso enti ed amministrazioni operanti in Italia all’estero, associazioni umanitarie non governative (ONG) e organizzazioni private senza scopo di lucro o onlus accreditati dallo Stato in uno dei seguenti settori:

assistenza;