Coronavirus Catania, 303 casi a Misterbianco e 261 a Paternò: i dati dai Comuni

Qual è l'andamento dei contagi nella provincia? Ecco gli ultimi dati pubblicati dai principali Comuni etnei sull'emergenza sanitaria.

Calano i contagi in tutta la Sicilia, ma i casi di Coronavirus Catania sono ancora numerosi. Nel bollettino pubblicato ieri, a fronte di 731 nuovi positivi nell’Isola, 356 si trovavano nella provincia etnea. Attraverso i bollettini pubblicati costantemente dai sindaci dei maggiori comuni etnei è possibile farsi un’idea dei comuni dove i casi sono in salita o in discesa. Dagli ultimi aggiornamenti pubblicati, sembrerebbe che i casi siano in diminuzione nelle città più grandi della provincia. Possibili aumenti di contagi, dunque, nel capoluogo e nei comuni minori.

Misterbianco

Contagi in netto calo rispetto alla settimana scorsa nella terza città più popolosa della provincia. Nel bollettino pubblicato oggi (19/12) dal Comune di Misterbianco, si registrano attualmente 303 positivi (sette giorni fa erano 416), di cui 19 ricoverati in ospedale e 284 a domicilio. Sono n.1522 i soggetti non positivi posti in stato di isolamento.

Paternò

I dati riferiti a ieri per il comune di Paternò denotano un ulteriore calo di contagiati. Una settimana fa erano in 599 gli attualmente positivi. Il bollettino condiviso ieri dall’Asp, invece, parla di 261 casi attivi, di cui 28 ospedalizzati. In diminuzione anche i soggetti posti in isolamento domiciliare, che sono 1457. I dati sono in continuo aggiornamento.

Mascalucia

Il comunicato dell’Asp di ieri (18/12) parla di 115 positivi di cui 8 ospedalizzati, come comunica il sindaco della città, Vincenzo Magra. Un dato che sembrerebbe in calo rispetto ai giorni scorsi.

Aci Catena

Gli ultimi dati relativi all’andamento del Coronavirus ad Aci Catena si riferiscono al 14 dicembre. Il primo cittadino, in tale data, comunica la presenza di 181 casi (contro i 219 della settimana precedente) di positività al Covid, mentre scendono a 557 (contro i 585 precedenti) coloro i quali sono posti in isolamento preventivo. Dei positivi 4 sono ospedalizzati.

Belpasso

L’ultimo aggiornamento (18/12) da Belpasso riporta un numero superiore di guariti (18) rispetto ai nuovi contagiati (5). In totale, dal 3 agosto sono 583 i casi in totale, 85 positivi attivi, 481 i guariti, 17 i deceduti. Tra i casi attivi gli ospedalizzati scendono a 7.

Giarre

I casi di coronavirus a Giarre: 130 persone positive – al netto tra guariti e nuovi contagi – dei quali 3 ospedalizzati. Un dato in sensibile miglioramento, ma riferito al 15 dicembre.

Biancavilla

I casi positivi a Biancavilla, nell’ultimo aggiornamento pubblicato dal sindaco Antonio Bonanno nella giornata di ieri, 18 dicembre, continuano a scendere. Il numero totale cala a 179 e diminuisce anche la curva di coloro i quali hanno messo alle spalle il contagio: salgono a 279 i nostri concittadini che sono guariti dal virus.