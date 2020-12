Coronavirus, a Paternò 599 casi e 533 ad Acireale: gli ultimi dati

I dati aggiornati all'ultimo bollettino disponibile dai principali Comuni del Catanese: ecco dove i contagi diminuiscono e dove continuano a registrarsi aumenti dei casi.

450 nuovi casi di Coronavirus a Catania e provincia nelle ultime 24 ore su 999 in tutta la regione. L’ultimo dato, pubblicato dal Ministero della Salute ieri, conferma il trend di questa seconda ondata, dove la provincia etnea si conferma la più colpita. Preoccupante anche il dato dei decessi rivelato dall’Asp: quasi 450 in soli 40 giorni. Questo l’andamento dei contagi nei maggiori comuni del Catanese.

Acireale

I dati relativi al comune di Acireale di oggi, sabato 12 dicembre, confermano il trend degli ultimi giorni. Ad affermarlo è il primo cittadino, Ing. Stefano Alì. I casi totali sono 533, circa 30 i nuovi positivi in media al giorno da dicembre, leggermente superiore il numero di non più positivi, che determina una proiezione complessiva discendente. 15 gli acesi deceduti in tutto, mentre il numero dei ricoveri è in discesa: 21 in tutto in ospedale, 3 in altre strutture. 1.097 il numero dei dei soggetti risultati positivi da inizio agosto. 1.138 i soggetti che risultano posti in isolamento fiduciario, molti di questi, però, dichiara il sindaco, con termine isolamento scaduto da mesi.

Misterbianco

Nei dati aggiornati a ieri, i cittadini positivi al tampone rino-faringeo sono attualmente 416, di cui 19 ricoverati in ospedale e 397 a domicilio. Sono 1562 i soggetti non positivi posti in stato di isolamento.

Paternò

I casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano allo stato attuale (11/12) 599, di cui 37 ospedalizzati. 1600 sono i soggetti posti in isolamento domiciliare. I dati sono in continuo aggiornamento. Il primo cittadino Nino Naso ha espresso il proprio cordoglio a nome di tutto il comune per la perdita dell’agente di polizia municipale Pietro Guglielmino, scomparso causa Covid.

Belpasso

10 contagiati nelle ultime 24 ore, numero inferiore ai guariti: 18. Questi i numeri complessivi comunicati dal sindaco Daniele Motta: dal 3 agosto sono 549 i casi in totale, 179 i positivi attivi, 355 i guariti, 15 i deceduti. Tra i casi attivi gli ospedalizzati sono 9.

Bronte

Contagi in diminuzione anche nella città del pistacchio, ex zona rossa, dove l’ultimo bollettino parla di 10 nuovi guariti. Gli attuali positivi sono 271, dati aggiornati all’11/12.