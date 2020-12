Coronavirus Catania, dati shock: in 40 giorni quasi 450 vittime

I dati sui decessi nella provincia etnea provocati dal COVID-19 rivelerebbero un dato preoccupante, col timore di ulteriori peggioramenti nell'immediato.

I dati sul Coronavirus a Catania non sono alti solo in riferimento ai nuovi contagi, dove la provincia si piazza stabilmente al primo posto, surclassando il resto dell’Isola, ma anche in riferimento ai decessi causati dalla pandemia. Sotto questo punto di vista, quello catanese è stato un autunno nero, con un numero di morti impressionante in soli tre mesi, come rivelerebbero i dati pubblicati da LiveSicilia.

Nella provincia etnea, negli ultimi 40 giorni sarebbero morte 446 persone. Un numero cominciato a crescere da fine ottobre e che ha toccato il suo acme a novembre, col timore che dicembre possa rivelarsi il mese più terribile per l’Isola, complice anche le feste natalizie, che malgrado le regole stringenti potrebbero portare a una maggiore mobilità.

Coronavirus Catania: i dati di ottobre e novembre

I primi segnali di crisi si sono avuti a ottobre, quando nel Catanese sarebbero state 37 le vittime. Un dato rilevante che avrebbe già dovuto far scattare l’allarme, in previsione del picco avuto a novembre. Durante questo mese, infatti, si sarebbe toccato il picco di 310 decessi in 30 giorni. Quasi dieci volte di più di quelli registrati nel mese precedente, una media di oltre 100 morti ogni 10 giorni. Il dato è ancora più spettrale se si confrontano i decessi avvenuti per polmonite e influenza nello stesso mese un anno prima: 0.

I dati di dicembre

Non siamo ancora a metà mese, ma i dati relativi alle vittime di Coronavirus a Catania per l’ultimo mese dell’anno sono già preoccupanti. Nei primi 8 giorni, i decessi sarebbero stati 136. In poco più di una settimana, i decessi hanno già superato quelli di ottobre, e se il trend rimanesse stabile si potrebbe superare persino novembre.