Pagamento pensioni febbraio 2021: il calendario anticipato

Pagamento pensioni febbraio 2021: la Protezione Civile ha comunicato il calendario per il ritiro anticipato. Ecco le date in cui ci si potrà recare alle Poste.

Pagamento pensioni febbraio 2021 in anticipo. Viene confermata anche per i primi mesi dell’anno prossimo l’iniziativa di INPS e Protezione Civile per evitare sovraffollamenti alle Poste. Con l’OCDPC n.723 del 10 dicembre, la Protezione Civile ha infatti comunicato il calendario per ritirare la pensione in anticipo.

Il motivo per cui anche il pagamento pensioni febbraio 2021 avverrà in anticipo, come spiegato dal dipartimento di Protezione Civile, è di consentire a Poste Italiane S.p.A. la gestione dell’accesso ai propri sportelli dei titolari, salvaguardando le categorie più a rischio da situazioni pericolose.

Va detto che lo smistamento non riguarda tutti, ma solo i titolari sprovvisti di canalizzazione sulla propria carta o sul proprio conto o libretto. Anche in questi casi, per i più anziani si raccomanda comunque di compilare una delega per il ritiro ed evitare potenziali assembramenti. Inoltre, in deroga alle disposizioni vigenti, anche i pagamenti mensili superiori a 1.000,00 euro delle prestazioni di invalidità civile corrisposte dall’INPS possono essere ritirate in contanti allo sportello degli istituti di credito e di Poste Italiane S.p.A.

Calendario pagamento pensioni febbraio 2021

Il pagamento delle pensioni di febbraio avverrà a fine mese, come di consueto. Per la precisione, si anticipa il pagamento dal 25 gennaio 2021 al 30 gennaio 2021, l’ultima settimana del mese. Come avvenuto negli scorsi mesi, anche in questo caso i ritiri saranno scaglionati in base al cognome del beneficiario. Pertanto, anche se l’INPS o la Protezione Civile non hanno ancora comunicato la suddivisione ufficiale, sulla base dei mesi precedenti è possibile ipotizzare il seguente calendario:

lunedì 25 gennaio: i cognomi che iniziano con A-B;

martedì 26 gennaio: i cognomi che iniziano con C-D;

mercoledì 27 gennaio: i cognomi che iniziano con E-K;

giovedì 28 gennaio: i cognomi che iniziano con L-O;

venerdì 29 gennaio: i cognomi che iniziano con P-R;

sabato 30 gennaio: i cognomi che iniziano con S-Z;

Per ulteriori informazioni, leggi anche: