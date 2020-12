Pagamento pensioni gennaio 2021: come e quando ritirarlo

Pagamento pensioni gennaio 2021: la Posta ha calendarizzato i giorni del ritiro della pensione. Ecco il calendario e tutte le info su come ritirare l'importo.

Pagamento pensioni gennaio 2021: da molti mesi ormai, in seguito all’evolversi della pandemia, la Posta ha deciso di distribuire i pagamenti in più giorni, seguendo l’ordine alfabetico. La decisione è stata stabilita dall’Inps in accordo con la Protezione Civile, per evitare assembramenti nei giorni rossi delle pensioni.

Questo smistamento riguarda determinate categorie, come chi è sprovvisto di canalizzazione sulla propria carta o sul proprio conto o libretto e quindi deve necessariamente in una delle tante filiali per ricevere in contanti la propria pensione. e recarsiAnche per il mese di gennaio si manterrà l’emissione anticipata del pagamenti della pensione e in più sarà anticipata anche il pagamento della tredicesima e del bonus tredicesima di 155 euro.

Una novità riguarderà anche le pensioni di invalidità. In Gazzetta Ufficiale è stato formalizzato l’aumento delle pensioni di invalidità, già anticipato nello scorso Decreto agosto. L’INPS ha dato l’ok ad un incremento pari al 100%: si passerà dunque dai 285 euro ai 648 euro al mese. In precedenza, la Corte Costituzionale aveva dichiarato che l’importo iniziale di 285 era troppo basso per il pagamento di cure e spese necessarie.

Il pagamento delle pensioni di gennaio 2021 sarà anticipato nello specifico solo per i titolari del libretto Risparmio, conto BancoPosta e PostePay Evolution. Per chi, invece ha l’accredito in posta o l’addebito in banca potrà prelevare direttamente allo sportello solo a partire dal 4 gennaio.

Calendario pagamenti pensioni gennaio 2021

Per chi dovrà recarsi in posta per ricevere in contanti la propria pensione di gennaio 2020, dovrà rispettare l’ordine di ritiro indicato. I pagamenti saranno erogati a partire da lunedì 28 dicembre 2020 fino a martedì 5 gennaio 2021 nel seguente calendario: