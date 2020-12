Esplosione a San Giovanni Galermo: colpiti due uomini

Emergono ulteriori informazioni sull'esplosione di stamattina, avvenuta nel quartiere di San Giovanni Galermo: ecco quali.

Stamattina, nel quartiere di San Giovanni Galermo di Catania, si è verificata un’anomala esplosione. I Vigili del Fuoco hanno appena fornito nuovi dettagli in merito.

Secondo quanto indicato, la squadra del Distaccamento Nord del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania sarebbe intervenuta poco dopo le 5,30 di questa mattina in via Don Giovanni Minzoni, 56 per uno scoppio verificatosi durante una manovra di un compattatore dell’azienda per la raccolta rifiuti del Comune di Catania.