Sicilia, la Protezione Civile proclama l’allerta meteo arancione in tutta l’Isola

Vento e burrasche in tutta la regione siciliana: le previsioni meteo di domenica 6 dicembre, la Protezione Civile proclama allerta arancione.

Torna il maltempo in Sicilia, dopo le burrasche delle scorse settimane che hanno causato parecchi danni, tra abitazioni civili e locali commerciali. Mareggiate, temporali diffusi lungo tutta l’isola siciliana e l’invito alla massima prudenza.

Sono queste le previsioni dettate dalla Protezione Civile regionale, che ha diramato l’allerta arancione per la giornata di domani domenica 6 dicembre. Anche l’amministrazione comunale catanese ha invitato alla prudenza i suoi cittadini “richiamandosi alle raccomandazioni diffuse dalla Protezione Civile e vale a dire: non spostarsi da casa se non strettamente necessario; evitare i sottopassi; non utilizzare mezzi a due ruote; abbandonare per tempo le abitazioni precarie, soprattutto se ubicate a ridosso degli alvei di fiumi o torrenti; non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi“.

“La Protezione civile regionale ha proclamato Allerta meteo arancione in tutta la Sicilia – continua l’avviso – nelle prossime 24-36 ore. Si prevedono venti forti di burrasca, mareggiate lungo le coste, precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco che potrebbero riguardare Catania“.